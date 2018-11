Am Dienstag war erst der Start für den Vorverkauf für Das Fest 2019 - am Mittwochabend meldeten die Macher des größten Karlsruher Festivals bereits: Samstag ausverkauft! Für die anderen beiden Tage gibt es aber noch Karten.

Die Verkaufsstellen waren noch gar nicht offen, da hatten sich schon die ersten Schlangen gebildet. Im vergangenen Jahr hatte es nur vier Tage gedauert, bis die etwa 130.000 Tickets für den Hügelbereich vergriffen waren. Ein Umstand, der wohl auch in diesem Jahr viele Menschen früh an die Vorverkaufsstellen trieb. Am Tag des Vorverkaufsstarts waren schnell schon die ersten Verkaufsstellen ausverkauft!

Einen Tag später melden die Macher von Das Fest: Der Samstag ist ausverkauft! "Für Freitag und Sonntag gibt es an der Vorverkaufsstelle von Das Fest auf der Stadtwerke Eiszeit noch ein größere Anzahl an Tickets. Auch an ein paar wenigen VVK-Stellen gibt es noch Tickets für Freitag und Sonntag", heißt es auf der offiziellen Seite der Veranstaltung weiter.

Der Ausverkauf ist in den vergangenen Jahren immer schneller da gewesen: Vor zwei Jahren beispielsweise hat es noch fast zwei Wochen gedauert, bis Das Fest fast komplett ausverkauft war, im vergangenen Jahr waren es vier Tage gewesen. Ob in diesem Jahr wieder ein neuer Rekord aufgestellt wird?