Züge der Deutschen Bahn

Auch die Deutsche Bahn bietet zusätzliche Verbindungen für die Festivalbesucher aus der Region an. Auf der Strecke von Karlsruhe nach Landau Pfalz verkehrt – neben dem üblichen Angebot – in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag jeweils ein Zusatzzug (Regionalbahn 38298). Abfahrt in Karlsruhe Hauptbahnhof ist um 00.31 Uhr. Der Zug erreicht Wörth um 00.51 Uhr, Ankunft in Landau ist um 1.19 Uhr: Wörth (Rhein) / Landau.

Für Festivalbesucher, die aus Richtung Süden anreisen, verkehrt neben den regulären Zügen der Schwarzwaldbahn an allen drei Festtagen jeweils ein zusätzliches Zugpaar von Offenburg nach Karlsruhe und in der Gegenrichtung. Abfahrt des Regionalexpress RE 17160 in Offenburg ist um 19.40 Uhr, Ankunft in Karlsruhe um 20.21 Uhr. Zurück geht es von Karlsruhe dann um 1.05 Uhr mit dem Regionalexpress RE 17161. Der Zug erreicht Offenburg um 1.49 Uhr.