Am Sonntag, 23. April, werden die Geschäfte der Innenstadt und Durlach von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein. Dazu wird ein kostenloses ÖPNV-Ticket für die Linie 1 ausgestellt, das zwischen Durlach und der Innenstadt, zwischen 12 und 19 Uhr, gültig ist. Die Tickets werden unter anderem an der Touristeninformation in der Kaiserstraße, Modehaus Schöpf, dem Modehaus Nagel, dem Kräuterladen in Durlach und bei Papier Fischer erhältlich.