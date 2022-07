von ka-news.de

22:05 Ein würdiger Start für Das Fest 2022 - aber für heute ist Schluss

Nach diesem absoluten Highlight, entlassen wir euch in die Nacht. Morgen sieht man sich hoffentlich wieder - an Tag zwei von Das Fest.

Blick auf die Hauptbühne. | Bild: ka-news.de

22:00 Was für ein Auftritt: Hier noch etwas "Seeed" für unterwegs

Bilder sagen mehr als tausend Worte, deshalb haben wir euch zum Abschluss noch ein kleines Geschenk gemacht:

Kein Fest-Abend ohne Feuerzeuge oder Handylichter - wenn Seeed bittet, leuchtet der Hügel.

21:30 Menschen...so weit das Auge reicht: Ob die Klotze das aushält?

Wenn die Menge tanzt, fliegt der Staub. Auf diesem Bild haben wir eine Günther-Klotz-Anlage versteckt, könnt ihr sie finden?

Das Publikum hat Laune - es wird mitgeklatscht. | Bild: Corina Bohner

Langsam dämmert es über dem Festivalgelände. Genau die richtige Atmosphäre für einen gelungenen Auftakt von Das Fest. Und das war erst Tag eins!

Blick auf die Hauptbühne. | Bild: ka-news.de

21:00 Ladies and Gentlemen: "Seeed"

Zum Abschluss des ersten Tages lassen wir die Seele baumeln – mit einem unschlagbaren Rhythmus und gutem Sound. Extra aus Berlin angereist und heute Abend in Karlsruhe: Seeed!

Seeed auf der Hauptbühne. | Bild: ka-news.de

Die Vorfreude in der Menge ist groß: Die Fans in der ersten Reihe warteten bis zu einer Stunde, um die Truppe aus Berlin hautnah zu sehen.

Seeed spielt. | Bild: ka-news.de

Der Mount Klotz ist brechend voll. Der Veranstalter lässt die Fans bis nach ganz vorne – um Seeed von nächster Nähe zu erleben.

Der Mount Klotz ist wieder gefüllt! | Bild: Verena Müller-Witt

20:50 Einen kleinen Moment haben wir noch

Damit ihr auch die letzten Minuten noch übersteht, hier ein paar tolle Mitschnitte:

20:30 "Seeed" sie schon jemand?

In einer knappen halben Stunde ist es endlich so weit. Die Reggae-Legenden aus Berlin treten als krönender Abschluss bei Das Fest auf.

Alle warten auf das Finale. | Bild: ka-news.de

20:10 Jetzt wird fürs Finale umgebaut

Es ist Umbauzeit: Fest-Chef Martin Wacker betritt die Bühne. "Wir haben zwei Jahre gedürstet und gehungert, aber wir haben unseren Mount Klotz wieder!"

Die Bühne wird umgebaut. | Bild: ka-news.de

20:00 Zurück zu Alice - Der Mount Klotz bebt

Die Menge ist ganz aus dem Häuschen, als "Why so serious" angespielt wird. Dass als nächstes Stuttgart in den Genuss kommen soll, will allerdings keiner hören. Buhrufe kommen aus der Menge.

Die Festmenge. | Bild: ka-news.de

Am Ende haben sich aber wieder alle lieb und verabschieden die Sängerin mit tosendem Applaus.

Alice Merton singt. | Bild: ka-news.de

19:30 Public Viewing mal anders

Wer keine Lust auf Gedränge vor der Hauptbühne hat, der macht es sich eben vor der Leinwand bequem. Hier kann man auch ohne Ticket sitzen!

Alice Merton auf der großen Leinwand. | Bild: Verena Müller-Witt

Und vor Einsamkeit muss man sich auch hier nicht fürchten.

Großes Familienpicknick - typisch Das Fest. | Bild: Verena Müller-Witt

19:25 Auch bei der Feldbühne geht es ab - gerade spielt "Woomera"

Die vier jungen Rocker geben Vollgas. Noch ist das Publikum etwas zurückhaltend, aber es ist ja auch noch heiß - und früh.

Darf ich vorstellen: "Woomera" | Bild: Lars Notararigo, Verena Müller-Witt

19:00 Es ist so weit: Bühne frei für "Alice Merton"

Jetzt wird abgerockt. Die gebürtige Frankfurterin sitzt heute nicht auf einem roten Stuhl, sondern steht vor ganz Karlsruhe. Zeigen wir ihr die "Voice of Karlsruhe". Münder auf und mitsingen!

"No Roots" kennt nun wirklich jeder | Bild: Ka-News

18:33 Hier haben wir die ersten Momente von Das Fest für euch festgehalten

18:30 Live von der Hauptbühne: "Lotte"

Mit Dopamin heizt "Lotte" dem Publikum nochmal ordentlich ein. Jetzt schreien alle: "Zugabe!"

Lotte beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2022. | Bild: Tim Carmele

18:00 "Schau mich nicht so an" - Zeit zum Schmusen

Jetzt wird es emotional. "Lotte" performt und die Leute singen mit.

Bild: Verena Müller-Witt

17:30 Lasset die Spiele beginnen: Das Fest 2022 geht los!

Der Hügel und die Kehlen füllen sich endlich. Wir wünschen eine gute Zeit - für die nächsten vier Tage ist Feiern angesagt.

Es wird voll. | Bild: Lars Notararigo

"Lotte" legt laut los - darauf folgt natürlich donnernder Applaus.

Die Menge tobt. | Bild: Lars Notararigo

17:25 In 5 Minuten ist es so weit - Zeit für einen Rückblick

Wir haben für euch die Ruhe vor dem Sturm in einer Bildergalerie festgehalten:

17:15 Vor den Essensständen ist was los

Zeit für eine Stärkung vor dem Spektakel - Die Schlange vor den Essensständen wächst.

Essenszeit! | Bild: Lars Notararigo

17:05 In einer knappen halben Stunde startet das Programm

Von hier aus lässt sich "Lotte" genießen. Der erste Act des Abends soll um 17.30 Uhr loslegen.

Bald startet das Programm | Bild: Lars Notararigo

16:55 Nach langem Warten endlich ein Bierchen

Sarah und Philipp freuen sich auf eine kühle Erfrischung und Live-Musik. Philipp ist sich sicher: "Seeed ist schon ne Hausnummer"

Sarah und Philipp haben es geschafft. | Bild: Lars Notararigo

16:50 Es läuft wieder: Mütter und Kinder zuerst!

Die Startprobleme sind behoben, der Einlass kann weitergehen. Wie bei der Rettung aus Seenot heißt es auch hier: Mütter und Kinder zuerst.

Die ersten Besucher dürfen rein | Bild: Lars Notararigo

16:40 Einlass verzögert sich: Am Eingang fehlen die Bändchen

Die Gäste können es kaum erwarten - doch der Sturm auf die Klotze wird vorzeitig gestoppt. Der Veranstalter teilt mit: "Die Bändchen sind unterwegs".

Die Feldbühne wartet! | Bild: Lars Notararigo

16:30 Öffnet die Tore: Der Einlass beginnt

Die Tore zum Festivalgelände sind offen! Die Party kann also steigen.

Ein letzter Blick auf den leeren Fest-Platz. | Bild: Lars Notararigo

16:15 Für Essen ist gesorgt

Gernot Länge sorgt seit 44 Jahren für Verpflegung. Die Gäste sind bei ihm in guten Händen.

Gernot Länge ist bereit für den Verkauf. | Bild: Lars Notararigo

16:00 Hauptbühne von Das Fest: Hier wird in Kürze die Post abgehen

Der Platz vor der Hauptbühne wird bald aus allen Nähten platzen.

Vor der Hauptbühne ist alles ruhig. | Bild: Lars Notararigo

15:43 Noch ist alles ruhig

Noch geht es recht ruhig auf dem Das-Fest-Gelände zu. "Es ist einfach nur schön bald gemeinsam zu feiern", gibt Fest-Besucherin Petra aber schon zu Protokoll. Sie hat bereits auf dem Mount Klotz platz genommen.

Petra freut sich auf das Fest. | Bild: Lars Notararigo

14:30 Der Countdown läuft

Alle Vorabinfos rund um Das Fest findet ihr bereits hier:

14:00 Wir sind mit unserem Live-Ticker für euch vor Ort

Endlich ist es so weit - Das Fest beginnt! Über die letzten Tage konnte auf dem Vor-Fest bereits Festivalstimmung getankt werden und die gilt es nun freizusetzen. Ab 17.30 Uhr geht es auf der Haupt- und Feldbühne los, Einlass ist bereits ab 16.30 Uhr. Wir sind für euch live vor Ort und begleiten den Start für euch im Liveticker.