Am 12. Juli ist der Startschuss für "Das Fest am See", ehemals "Vorfest" gefallen. Auf der Cafébühne in der Günther-Klotz-Anlage wird bis einschließlich 18. Juli musikalisch vorgelegt. Damit sind die Weichen für die "Das Fest"-Tage vom 20. Juli bis 23. Juli gestellt - denn Stimmung gab es bereits am Mittwoch. Hier sind die Bilder.

Bild: Paolo Costanzo Bild: Paolo Costanzo Bild: Paolo Costanzo Bild: Paolo Costanzo Bild: Paolo Costanzo Bild: Paolo Costanzo Bild: Paolo Costanzo Bild: Paolo Costanzo Bild: Paolo Costanzo Bild: Paolo Costanzo Bild: Paolo Costanzo Bild: Paolo Costanzo Bild: Paolo Costanzo Bild: Paolo Costanzo Bild: Paolo Costanzo Bild: Paolo Costanzo Bild: Paolo Costanzo Bild: Paolo Costanzo Bild: Paolo Costanzo Bild: Paolo Costanzo Bild: Paolo Costanzo Bild: Paolo Costanzo Bild: Paolo Costanzo Bild: Paolo Costanzo Bild: Paolo Costanzo Bild: Paolo Costanzo Bild: Paolo Costanzo Bild: Paolo Costanzo Bild: Paolo Costanzo Bild: Paolo Costanzo