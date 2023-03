Das erste Fazit zum Vorverkauf für Das Fest 2023: "Rund 50 Prozent aller Tickets waren bereits nach den ersten 24 Stunden verkauft", so Philipp Schätzle am Dienstagnachmittag, Pressechef von Karlsruhe Marketing Event (KME) - dem Veranstalter von Das Fest. Aktuell seien rund 80.000 der 140.000 Tickets vergriffen.

Auch im Vorjahr - 2022: Besonders begehrt sind die Karten für Samstag! | Bild: Corina Bohner

Samstag-Tickets besonders begehrt

Der Andrang auf die Tickets für Donnerstag, Freitag und Sonntag seien in etwa gleich. Bekannter Ausreißer ist wie immer der Samstag: "Er liegt deutlich vorne", so Schätzle. Das Phänomen deckt sich mit Beobachtungen aus dem Vorjahr. Für den Samstag von Das Fest 2022 wurden die Karten ebenfalls besonders schnell rar.

Besucher, so weit das Auge reicht: Jan Delay auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2022. | Bild: Carmele|TMC-Fotografie

"Jan Delay hat 2022 wohl individuell gut gezogen", vermutet Schätzle. 2023 stehen Adam Angst, Alligatoah und Querbeat im Line-up. Unabhängig vom Samstag läuft der Kartenverkauf besser als in 2022: "Wir haben für den vergleichbaren Zeitraum bereits mehr Tickets verkauft."

Wie kommt das neue "Vier-Tages-Ticket" an?

Knapp ein Drittel der verkauften Karten seien die neuen "Festival-Tickets" gewesen, erklärt Schätzle. "Wir finden, das ist ein starker Start!" Für 66,70 Euro können Gäste mit dem Ticket an allen vier Tagen auf der Klotze dabei sein und die Hauptacts miterleben.

Das Fest findet in diesem Jahr vom 20. bis 23. Juli in der Günther-Klotz-Anlage in Karlsruhe statt. Die Veranstaltung gehört zu den größten Open-Air-Veranstaltungen in Deutschland.

Geheimact am Donnerstag

Auch wenn Martin Wacker und Co. das Line-Up für Das Fest 2023 bereits am Montag, 13. März, bekannt gegeben haben, so bleibt eine große Frage offen: Wer steht am Donnerstag als Erstes auf der Bühne?

Bild: Jeremy Gob

"Das wollen wir noch nicht verraten, weil wir der Künstlerin die Möglichkeit geben wollen, auch weiterhin Karten für ihre Auftritte in der Region verkaufen zu können", meint Wacker am Montag. Eine Sache der Fairness also.

Ob es sich bei dem geheimen Act um eine Solokünstlerin oder Frontfrau handelt, verrät der KME-Chef nicht. Auch Pressesprecher Philipp Schätzle spricht lediglich von "einer Künstlerin, die vor Das Fest noch in Karlsruhe auftreten wird."