22:40 Wir verabschieden uns ebenfalls: Der Live-Ticker endet hier

Hier ist der Sonntag zum Nachlesen.

22:15 Das Fest 2022 ist zu Ende!

"I f***ing love you so much. Gute Nacht", sind die letzten Worte des Entertainers. Die Menge jubelt und klatscht zum Abschluss, dann verlässt "Passenger" die Bühne. Diese hat somit offiziell ausgedient – fast. Martin Wacker übernimmt nun das Rampenlicht: "Vielen Dank an die Helfer für die tausende Arbeitsstunden und den ganzen Schweiß." Am Wochenende seien 260.000 Menschen auf dem Gelände gewesen.

Angelina und Anna sind zwei von 260.000. "Mir hat es sehr gefallen, ich hab den Abend echt genossen", kommentiert Anna den letzten Act. Insbesondere der Schluss habe die beiden beeindruckt – als alle mitgeschrien haben. Das habe eine tolle Energie gehabt, auch wenn Angelina den Sänger vorher kaum kannte.

Auch Marlene und Charlotte müssen unbedingt über ihre Erfahrung sprechen – so lässt sich der Moment schließlich leichter verarbeiten. "Atemberaubend – und so süß", sei der Sänger gewesen. Am besten hat den Beiden ebenfalls der Chor am Ende gefallen. Deshalb kommen die zwei Freundinnen auf jeden Fall wieder - zu Das Fest 2023.

22:00 "Passenger" ist runter von der Bühne – doch der Hügel singt weiter

Der Sänger ist nicht länger zu sehen, aber das hält die Festivalmeute nicht auf. Ohne sich beirren zu lassen, wird weitergesungen. Dann kommt er zurück – und es gibt kein Halten mehr. Die Klotze rastet aus und "Passenger" steigt in den Gesang ein: "Habt ihr noch Zeit für ein paar Songs?"

21:50 Gänsehaut am ganzen Körper

"Passenger" wird sentimental – er erzählt von seiner Vergangenheit als Straßenmusiker. Passend zur emotionalen Stimmung folgt jetzt ein Cover von Bryan Adams' "Heaven". Er fordert den Hügel auf, alle Feuerzeuge und Handylichter zu entfachen. Dieser zögert nicht lang – und sorgt für Gänsehaut.

Ein Gänsehautmoment bei Das Fest 2022. | Bild: ka-news.de

Alle Stimmen sind kristallklar und man versteht jedes Wort – so deutlich erlebt man einen Chor aus zehntausenden von Menschen selten. Währenddessen werden alle Handyakkus – durch die szenische Untermalung – in Mitleidenschaft gezogen.

Passenger: "Singt noch einmal mit! Es muss nicht gut sein, nur f***ing laut!"

21:30 Ein Mann, eine Gitarre. Aber der Hügel liebt ihn!

Mit seinem Cover von "Sound of silence" zieht der Sänger alle in seinen Bann. Unser Reporter Carsten kriegt eine Gänsehaut. "Hello darkness my old friend..." - der Kultvers schallt über die gesamte Klotze.

Haben wir schon das komödiantische Talent des Sängers erwähnt? In einem seiner Songs erzählt "Passenger" von allem, was er nicht mag – und die Liste ist ganz schön lang. Unter anderem kommt vor: Publikum, das für Gigs zahlt und dann während der Lieder redet. Wir werden es uns merken.

21:10 "Passenger" animiert die Klotze noch ein letztes Mal

"Passenger": "Feel free to sing as loud and badly as you can!" Das lassen sich die Festivalfans nicht zweimal sagen – es wird mitgesungen und mitgeklatscht. Und wenn man genau hinguckt, kann man sogar die ersten Taschenlampen erkennen.

21:00 Zum Finale kommen alle Fans aus den Schatten hervor

Zum Hauptact ist die Klotze – wie gewohnt – voll mit Menschen. "Passenger" eröffnet das Finale: "You look beautiful. This is the biggest concert I had for a long time!" (Ihr sehr toll aus. Das ist das größte Konzert seit langem für mich). Leider habe er nur einen einzigen Hitsong parat, aber den könne er einfach 15-mal spielen, meint der Sänger – und augenscheinlich Komiker. Die Fans finden es klasse.

20:30 Bei der Feldbühne geht die Party weiter

Seit 20.00 Uhr rappt auf der Feldbühne Ebow. Die ersten Reihen tanzen ein wenig, ansonsten steht der Großteil vor der Bühne – und hört aufmerksam zu. Das muss man auch, wenn man Ebows polarisierende und politische Message verstehen will.

Igor und Ivana treiben sich seit einigen Stunden vor der Hauptbühne herum. Ihnen hat "Mia." am besten Gefallen und nun warten sie gespannt auf "Passenger". "Mia war super, der restliche Abend wird gechillt", sagt Igor.

20:15 "Wir wollen noch einen. Wollt ihr auch?"

"Mia." ist fertig. Es folgen Verbeugung und Applaus – doch so kann der Auftritt nicht enden. Ein Song fehlt noch. "Wir wollen noch einen. Wollt ihr auch?", fragt die Sängerin. "Es gibt ein paar Menschen am Platz, die es uns übel nehmen würden, wenn wir das folgende Lied nicht spielen würden – mich eingeschlossen", sagt Katz. Es folgt die Zugabe: "Sonne".

20:10 Der Hügel erwacht aus seiner Hitzetrance

Neues Lied – neues Outfit. Frontfrau Katz wechselt die Looks in Rekordgeschwindigkeit. Auch der Hügel nimmt langsam Fahrt auf, vereinzelt wird sogar getanzt!

19:50 Mia.: "Ich hasse den Krieg, ich liebe das Leben"

Hinter dem ersten Wellenbrecher ist gute Stimmung – und Schatten! Der Hügel brutzelt derweil vor sich hin. Der plötzliche Elektro-Sound entfacht erneute Partylaune. "Mia." liefert DJ-Bühnen-Atmosphäre – und rasch bilden sich Moshpits.

Zwischendurch wird der Auftritt dann ernst. Das nächste Lied widmen Mieze Katz und Band allen Kapitän*innen: "Allen da draußen auf dem Mittelmeer, die mehr auf ihr Herz als auf Gesetze hören." - es folgt lauter Applaus. Mit der passender Kapitänsmütze, Hemd und Steuerrad startet der Song: "Kapitän".

19:20 Vorhang frei: Das Quartett aus der Hauptstadt tritt auf

"Wir sind so gerne heute hier und wollen auch nirgendwo anders sein", schreit die Sängerin in die Menge. Nach dem Intro wird sofort die Jacke und Mütze abgelegt – schließlich soll Frontfrau Mieze Katz keinem "Hitzetod" erliegen.

Laut Frontfrau Katz gäbe es nichts Schöneres, als mit Musik – die sie lieben – umherzuziehen und Gleichgesinnte zu treffen. Es wird "Hungriges Herz" angespielt. Die Menge geht mit! Bis auf den Mount Klotz sind erhobene Arme zu sehen.

19:00 Eine kleine Sporteinlage vor dem nächsten Act

Das Warten auf "Mia." hat begonnen. Um die Beine warmzuhalten, wird fleißig mit dem Wasserball trainiert – schließlich will man tanzbereit bleiben. Jeden Moment sollte es losgehen: Mit Elektro-Pop aus Berlin.

18:30 Die Festivalreserven sind langsam aufgebraucht

Es ist ein heißer Sonntagabend – aber die Menge gibt, was sie noch geben kann. Nach Schatten sucht man am Mount Klotz weitgehend vergeblich. Das Publikum – auf den raren Schattenplätzen – hüpft, winkt und klatscht. Wer nicht in den Genuss eines kühlen Plätzchens kommt, nickt zumindest mit dem Kopf.

Das "Dubioza Kolektiv" lässt sich von den Temperaturen nicht unterkriegen. Energiegeladen rufen sie zur Tanzstunde auf – los geht es mit Bosnien Tango. Die Band gibt dabei Anweisungen: Jeder solle einen Menschen in der Nähe umarmen.

Dubioza Kolektiv: "F***ing Corona is gone. We didn't have this for two years - this is the time!" (Verfluchtes Corona ist vorbei. Wir hatten das zwei Jahre nicht mehr - jetzt ist der richtige Moment!)

18:00 Das "Dubioza Kolektiv": Die Festivalkracher vom Balkan

Hier spielt nicht etwa Dortmund auf der Bühne, sondern das "Dubioza Kolektiv". Mit einer gesunden Mischung aus Hip-Hop, Punk und Reggae will die Truppe den Mount Klotz einnehmen. Das scheint bisher auch zu funktionieren, denn die Fans feiern ordentlich mit.

Geheimtipp: Wer heute nicht da sein kann, kann sich alle Alben im Netz zu Gemüte führen – die bietet die Gruppe zum kostenlosen Download an.

17:30 Das Abendprogramm geht los: Finale von Das Fest 2022

In den letzten Tagen wurde fast jeder Festivalwunsch erfüllt. Es gab exotische Tanzeinlagen, Emotionen, krasse Musik und Massenekstase – und heute Abend kommt der krönende Abschluss. Auf der Hauptbühne sollen das "Dubioza Kolektiv", "Mia." und "Passenger" noch ein letztes Mal für ordentlich Stimmung sorgen. Hoch die Becher und lasst uns anstoßen: Auf ein unvergessliches Festivalfinale!

13:30 Heute auf der Pole Position: "Donald Duck"

Auf die Plätze, fertig, los! Das traditionelle Entenrennen gehört zu einem MUSS bei Das Fest – und ist ein Stück Festivalgeschichte. Heute feiert das Karlsruher Entenrennen bereits seinen 16. Geburtstag. Für soziale Einrichtungen geben die gelben Gummienten Vollgas – zum Wohl von Kindern und Jugendlichen.

13:00 Das Kleinod: Günther-Klotz-Anlage

Während Das Fest einen Mittagsschlaf hält, teilen wir unsere Eindrücke vom Festival-Morgen mit euch:

12:00 Es ist Essenszeit

Die Schlangen an den Essensständen wachsen – es ist Zeit fürs Mittagessen. Nicht ganz unschuldig an dem Gedränge sind wohl die Gutscheine vom Mieter und Bauverein. Der hat seinen Mitgliedern – zum 125-jährigen Jubiläum – mit Eintrittskarten und Verzehrbons versorgt. Wir wünschen guten Appetit.

11:00 "Da soll noch einer sagen, die Klassik stirbt!"

An diesem Sonntagmorgen ist auf der Klotze schon richtig was los. "15.000 Leute hier. Unglaublich, und das alles wegen Klassik", sagt der Dirigent auf der Hauptbühne. Die Temperaturen steigen währenddessen gemütlich weiter – und bringen den Hügel zum Schwitzen.

"Die Badische Staatskapelle bekommt heute eine doppelte Bedeutung: Wir baden im eigenen Saft", ruft der Dirigent. "Danke Hoepfner für die Sonnenschirme – nicht nur für das Bier". So sei man zwar schlechter zu sehen, aber es ginge ja schließlich ums Hören.

Der letzte Das-Fest-Tag auf der Klotze steht an – und somit die letzte Chance, das innere Festivalmonster zu entfesseln. "Jan Delay & Disco No.1" haben gestern gezeigt, wie es geht. Mit energischer Animation und mitreißender Musik brachte die Truppe den "Fleischberg" zum erzittern – und das Ganze mit Überlänge. Wie sagte Delay so schön? "Wir dürfen zwar nicht mehr, aber wir machen einfach, bis sie uns den Stecker ziehen."

Damit wirklich jeder in den Genuss des gestrigen Tages kommt, haben wir hier die schönsten Momente für euch FESTgehalten:

