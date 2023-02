Am 2. Februar 2023 hat das Bundeskabinett beschlossen, die Maskenpflicht im Fernverkehr auszusetzen. Die Länder können jedoch weitergehende Maßnahmen bezogen auf Test-, Masken- und Isolationspflicht erlassen. Bayern und Baden-Württemberg haben den Anfang gemacht, doch mittlerweile gibt es sogar bundesweit eine einheitliche Antwort auf die Frage: "Darf ich mit Corona einkaufen?" Denn in jedem Bundesland wurde die Isolationspflicht ausgesetzt. Es wird generell an die Eigenverantwortung der Bürger appelliert.

Einige Bundesländer haben keine gesondert ausgeschriebene Maskenpflicht für Corona-Erkrankte, trotzdem wird immer dringend empfohlen, eine Maske beim Einkaufen zu tragen. In medizinischen Einrichtungen gibt es gesonderte Regeln für Corona-Infizierte.

Darf ich mit Corona einkaufen? Alle Bundesländer im Überblick

Ob man mit Corona einkaufen gehen darf, hängt von der generellen Isolationspflicht ab. Diese ist mittlerweile in allen Bundesländern ausgesetzt. Obwohl es kein Verbot gibt, wird Coronainfizierten dringend empfohlen zu Hause zu bleiben, Kontakte zu vermeiden und eine Maske zu tragen, wenn sie das Haus verlassen müssen. Diese Regeln gelten mit einem positiven Corona-Test beim Einkaufen:

Baden-Württemberg

generelle Isolationspflicht: Nein

Maskenpflicht beim Einkaufen: Ja

Quelle: Regierung Baden-Württemberg

Seit dem 16. November darf man in Baden-Württemberg mit Corona einkaufen gehen. Trotzdem gilt grundsätzlich eine Maskenpflicht außerhalb der Wohnung. Zu tragen ist eine medizinische oder eine FFP2-Maske - mindestens fünf Tage lang.

Bayern

generelle Isolationspflicht: Nein (seit 16. November 2022)

Maskenpflicht beim Einkaufen: Ja

Quelle: Bayerische Staatsregierung

Positiv Getestete dürfen in Bayern einkaufen gehen, müssen aber mindestens fünf Tage lang eine Maske tragen, wenn sie das Haus verlassen. Bei symptomatischen Personen endet die Maskenpflicht nach zehn Tagen. Ausnahmen gibt es nur unter freiem Himmel.

Berlin

generelle Isolationspflicht: Nein (seit 13. Februar 2023)

Maskenpflicht beim Einkaufen: Nein

Quelle: Landesregierung Berlin

Der Berliner Senat appelliert an Eigenverantwortung der Bürger. Auch Menschen mit Erkältungssymptomen sollten im öffentlichen Leben grundsätzlich eine Maske tragen. Für positiv Getestete wird eine FFP2-Maske empfohlen.

Brandenburg

generelle Isolationspflicht: Nein (seit 13. Februar 2023)

Maskenpflicht beim Einkaufen: Nein

Quelle: Landesregierung Brandenburg

Bremen

generelle Isolationspflicht: Nein (seit 1. Februar 2023)

Maskenpflicht beim Einkaufen: Nein

Quelle: Landesregierung Bremen

In Bremen gelten "derzeit keine gesetzlichen Regelungen zu dem genauen Vorgehen" bei einer Corona-Erkrankung. Nach Möglichkeit sollten Betroffene zu Hause bleiben, es gibt aber kein Verbot. Man kann also auch in Bremen einkaufen gehen. Das Tragen einer Maske wird empfohlen, ist aber nicht verpflichtend.

Hamburg

generelle Isolationspflicht: Nein (seit 1. Februar 2023)

Maskenpflicht beim Einkaufen: Nein

Quelle: Landesregierung Hamburg

Hessen

generelle Isolationspflicht: Nein (seit 23. November 2023)

Maskenpflicht beim Einkaufen: Ja

Quelle: Landesregierung Hessen

Außerhalb der eigenen Wohnung muss man in Hessen mit einer Corona-Erkrankung Maske tragen. Bei Einhaltung der Abstandsregeln von 1,5 Metern kann die Maske unter freiem Himmel abgesetzt werden.

Mecklenburg-Vorpommern

generelle Isolationspflicht: Nein (seit 12. Februar 2023)

Maskenpflicht beim Einkaufen: Nein

Quelle: Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

generelle Isolationspflicht: Nein (seit 1. Februar 2023)

Maskenpflicht beim Einkaufen: Nein

Quelle: Landesregierung Niedersachen

Nordrhein-Westfalen

generelle Isolationspflicht: Nein (seit 1. Februar 2023)

Maskenpflicht beim Einkaufen: Nein

Quelle: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Rheinland-Pfalz

generelle Isolationspflicht: Nein (seit 26. November 2022)

Maskenpflicht beim Einkaufen: Ja

Quelle: Landesregierung Rheinland-Pfalz

Wer positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wurde, muss mindestens fünf Tage außerhalb der eigenen Wohnung eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske tragen. Das gilt auch beim Einkaufen.

Saarland

generelle Isolationspflicht: Nein (seit 13. Januar 2023)

Maskenpflicht beim Einkaufen: Ja

Quelle: Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit Saarland

Im Saarland ist es Pflicht beim Einkaufen mit Corona eine FFP2-Maske zu tragen. Sie kann nur unter Einhaltung der Abstandsregeln im Freien abgesetzt werden. "Frühestens fünf Tagen nach positiver Testung, wenn 48 Stunden keine typischen Symptome vorgelegen haben, spätestens aber nach zehn Tagen" endet die Maskenpflicht für Infizierte, wie die Landesregierung schreibt.

Sachsen

generelle Isolationspflicht: Nein (seit 3. Februar 2023)

Maskenpflicht beim Einkaufen: Nein

Quelle: Landesregierung Sachsen

Für Gesundheitsministerin Petra Köpping gehöre das Tragen einer Maske bei Kontakt "unbedingt dazu".

Sachsen-Anhalt

generelle Isolationspflicht: Nein (seit 1. Februar 2023)

Maskenpflicht beim Einkaufen: Nein

Quelle: Landesregierung Sachsen-Anhalt

Laut Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne sollte man sich "mit Symptomen [...] testen lassen und im Krankheitsfall zu Hause bleiben, Kontakte reduzieren, so wie dies auch bei anderen Krankheiten selbstverständlich ist."

Schleswig-Holstein

generelle Isolationspflicht: Nein (seit 17. November 2023)

Maskenpflicht beim Einkaufen: Nein

Quelle: Ministerium für Justiz und Gesundheit

Die Pflicht für positiv Getestete außerhalb der Wohnung eine Maske zu tragen ist am 19. Februar 2023 entfallen, da der entsprechende Erlass nicht verlängert wurde.

Thüringen

generelle Isolationspflicht: Nein (seit 3. Februar 2023)

Maskenpflicht beim Einkaufen: Ja

Quelle: Landesapothekerkammer

Die Maskenpflicht in Thüringen besteht für mindestens fünf Tage. Zuvor muss man aber 48 Stunden symptomfrei sein, um auch ohne Maske einkaufen gehen zu können.