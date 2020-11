vor 45 Minuten Ettlingen-Oberweier Dachstuhlbrand in Ettlingen-Oberweier

Am Donnerstagnachmittag, den 12. November, hat die Feuerwehr mit einem Dachstuhlbrand in der Oertelsbachstraße in Ettlingen-Oberweier zu kämpfen. Aus diesem Grund bittet die Polizei in einer Pressmitteilung darum, bei der Anfahrt auf die Anweisungen der dortigen Einsatzkräfte zu achten.