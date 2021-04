Zwischen Selbstschutz und Sterbebegleitung: Zwei Pflegerinnen erzählen von ihrem Alltag auf den Corona-Stationen in Karlsruhe

Ein Jahr Corona, ein Jahr Dauereinsatz. Kaum ein anderes Berufsfeld ist derzeit solchen Belastungen ausgesetzt wie das medizinische Personal von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Besonders im Bereich der Covid-Allgemein- und Intensivstationen wird immer wieder von zermürbenden Arbeitsbedingungen berichtet, welche nach und nach die Mitarbeiter in die Flucht schlagen. Trifft das auch auf das Städtische Klinikum in Karlsruhe zu? ka-news.de hat mit zwei Mitarbeiterinnen über die Arbeit mit Corona-Patienten gesprochen.

Inzidenzen, Patientenzahlen, Intensivbetten: Jeden Freitag finden im Städtischen Klinikum Karlsruhe die Pressekonferenzen statt, in der Klinik-Chef Michael Geißler über die aktuelle Corona-Situation in Karlsruhes größtem Krankenhaus berichtet. Aber wie geht es eigentlich den Personen, die seit über einem Jahr tagtäglich mit dem Virus konfrontiert werden?

Aufschluss darüber geben die 32-jährige Daniela Beck von der Covid-Intensivstation und Laura Grasso, 27 Jahre alt, von der der Covid-Allgemeinstation am Städtischen Klinikum. Beide sind seit Anbeginn der Pandemie auf den jeweiligen Stationen eingesetzt und haben seither viele Corona-Patienten versorgt.

"Geht ein Patient, kommt der Nächste"

Für die Vollzeitkraft Grasso ist da nach einem Jahr die Belastung deutlich spürbar. "Wir haben ja nicht damit gerechnet, dass es sich so lange hinzieht mit der Pandemie. Natürlich fühlt man sich da ausgelaugt", berichtet sie auf Anfrage von ka-news.de.

Sie arbeitet seit 2016 auf der Station E50 des Klinikums, welche seit den ersten Corona-Fällen in der Fächerstadt als eine der zwei "Covid-Allgemeinstationen" fungiert. 15 Betten stehen hier auf der - in normalen Zeiten - chirurgisch-urologischen Station den Patienten zur Verfügung. Seit Corona sind die dauerhaft belegt.

"Wenn ein Patient verlegt oder entlassen wird, dann kommt schon gleich der Nächste", erzählt Grasso. Die 15 Patienten werden dann pro Schicht von je vier Fachkräften versorgt. Das heißt: Auf eine Kraft kommen fünf Corona-Fälle. Die vierte erledigt Büroarbeit und Telefondienst.

Das erscheint im ersten Moment recht viel Arbeit für eine Fachkraft zu sein, doch Grasso bleibt bescheiden. "Es ist jetzt bei uns nicht unbedingt so, dass hier ständig Hektik ausbricht oder dass wir wegen Corona mehr arbeiten müssen oder uns der Urlaub gestrichen wird", erzählt sie.

Psychische Belastung wegen steigender Todesfälle

Dennoch: Die Arbeit auf den Corona-Stationen sei hart, sagt Grasso - speziell im Hinblick auf die zunehmenden Todesfälle. "Die Anzahl ist bei uns enorm gestiegen. Das war vor Covid eher weniger der Fall. Wir begleiten nun regelmäßig Patienten beim Sterbeprozess, was natürlich auch eine psychische Belastung für viele darstellt." Auf der Corona-Intensivstation C010 ist das nicht anders: "In der zweiten Welle war es besonders heftig", ergänzt Daniela Beck.



Aufgeben oder gar den Job kündigen? Im Karlsruher Klinikum ist das laut Grasso bisher nicht der Fall. "Selbst wenn einige von uns öfter sagen, dass sie keine Lust mehr haben und erschöpft sind. Es ist unser Job, und viele sind stolz darauf, dass sie mithelfen können", so Grasso weiter.

Einen Unterschied gebe es aber, der für beide Stationen seit der Pandemie stark ins Gewicht fällt: die Schutzausrüstung und die Hygienekonzepte. Der Grund: Die Arbeit in voller Montur - inklusive FFP3-Maske, Schutzkittel, Handschuhe, Brillen und Haube - sei körperlich sehr anstrengend.

Auf der Intensivstation gehe das sogar so weit, dass man durch das ständige "verkleiden und entkleiden" nicht mal zum Trinken komme - je nachdem, wie brisant es auf der Station zuginge. "In Vollschutz zu arbeiten und den Menschen zu helfen ist wirklich schwierig und kräfteraubend", erzählt die 32-Jährige Daniela Beck gegenüber ka-news.de.

Arbeit in Schutzkleidung strengt zusätzlich an

Ein Beispiel: Wenn die Menschen auf die Intensiv kommen, ist das zumeist mit Atemnot und starkem Reizhusten verbunden. Oft müssen die Fachkräfte dann Methoden anwenden, um sowohl sich selbst, auch den Patienten zu schützen. Darüber hinaus gebe es strenge Vorschriften, wann die Schutzausrüstung gewechselt werden müsse.

"Das ist pflegerisch was ganz anderes und ziemlich aufwendig. Nach acht Stunden Arbeit ist man da richtig erschöpft und müde", so die Intensivfachkraft. Das bestätigt auch Grasso von der Allgemeinstation: "Man ist permanent damit beschäftigt, die Schutzausrüstung zu wechseln. Vor allem, wenn Verdachtsfälle auf der Station sind."

Im Bezug auf den Mundschutz bei Patienten mit Atembeschwerden sieht Daniela Beck jedoch klar den Schutz der Mitarbeiter im Vordergrund. "Durch diese Hust-Attacken wurden bei uns schon nachweislich Mitarbeiter angesteckt und wir haben daheim schließlich auch Familie, die wir schützen möchten."

"Unser Schichtdienst ist schon am Minimum"

Ein weiterer Punkt, den Daniela Beck anspricht, ist der akute Personalmangel, der auf der Station vorherrscht. Das Problem: Das Städtische Klinikum verfügt über zwei große Intensivstationen, eine für Covid-Fälle, eine normale. Für beide Stationen sind rund 100 Mitarbeiter im Einsatz, die über eine entsprechende Ausbildung im Umgang mit Intensivpatienten verfügen.

Davon dürfen jedoch einige gar nicht auf der Covid-Station arbeiten, da sie zum Beispiel Vorerkrankungen haben oder schwanger sind. Normalerweise werden solche Stations-Wechsel allerdings vorgenommen, um den Mitarbeitern eine "Verschnaufspause" von der Covid-Intensivstation zu gewähren. Insofern sind die Stations-Wechsel zwischen der Covid und Nicht-Covid Intensivstation auf gewisse Mitarbeiter beschränkt. Wenn dann noch Kräfte wegen Krankheit ausfallen, wird es zusätzlich eng.

"Unser Schichtdienst ist schon am Minimum und durch Corona gibt es auch bei uns mehr Krankheitsfälle. Wenn dann gewechselt wird, müssen die Fachkräfte auf zwei aufeinander folgenden Tagen Zuhause bleiben und zwei negative Corona-Abstriche vorweisen. Das ist natürlich ein enormer Aufwand", erzählt Beck. Sei man jedoch erst auf der Nicht-Covid-Intensivstation angekommen, könne man auch mal "durchatmen oder kurz raus an die frische Luft",

Fachfremde Kräfte sind keine große Hilfe

Dass von anderen Stationen Mitarbeiter abgezogen werden, um auf den Covid-Stationen diesen Fachkräftemangel auszugleichen, sieht die 32-Jährige jedoch nur bedingt als Hilfe an. Der Grund: Es fehlt an dem nötigen Know-How, welches den "Neuen" erst durch erfahrene Kräfte vermittelt werden muss.

"Wenn eine OP-Schwester zu uns geschickt wird, dann hat die keine Ahnung, was sie eigentlich machen muss und wir müssen sie erstmal einarbeiten. Das kostet auch wieder Zeit", so Beck. Ans Aufgeben denkt sie aber ebensowenig wie ihre Kollegin Laura Grasso. "Wir sind so ein tolles Team, wenn es hart auf hart kommt, dann bauen wir uns gegenseitig wieder auf", ergänzt sie.

Doch aller Anstrengung zum Trotze: Einen Groll auf Bürger, die sich nicht an die Vorgaben halten, habe das Klinikpersonal angeblich nicht. Für Lockerungen sei es aber auch in den Augen von Grasso und Beck zu früh.

"Ich kann die Leute verstehen, die keine Lust mehr haben und raus wollen. Wenn ich frei habe, dann ist es fast, als wäre ich in einer anderen Welt", erzählt Beck gegenüber ka-news.de. "Aber wenn ich dann zurück auf der Arbeit bin, komme ich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück."