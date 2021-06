vor 29 Minuten Stuttgart Zusätzliche Öffnungsstufe, schnellere Lockerungen: Diese neuen Corona-Regeln gelten ab Montag

Die Corona-Inzidenzen sinken - nicht nur in Karlsruhe. Daher hat die Landesregierung Baden-Württemberg am Donnerstag ihre Corona-Verordnung überarbeitet. Darin enthalten: Weitere Lockerungen und Erleichterungen, die ab Montag, 7. Juni, in Kraft treten. Wie die Änderungen aussehen - ka-news.de hat sie für euch in der Übersicht.