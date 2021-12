Am kommenden Samstag soll im Mühlburger Gemeindezentrum eine ganztägige Impfaktion abgehalten werden. Von Morgens bis Abends könne sich dabei jeder zu jedem Impfstadium seine Dosis gegen das Coronavirus abholen.

Um 8.30 Uhr am 18. Dezember beginne das große Impfwochenende, wie die Veranstalter in einer Pressemitteilung berichten. Im Gemeindezentrum St. Peter und Paul in Mühlburg in der Sophienstraße 236 (Haltestelle Philippstraße) könne sich jeder Erwachsene spontan und ohne Voranmeldung impfen lassen. Es werden dabei Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen verabreicht so lange der Vorrat reicht. Impfwillige werden gebeten, ihre Krankenkassenkarte, Personalausweis sowie Impfpass parat zu haben.