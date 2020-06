vor 51 Minuten Rheinstetten Zu viele Badegäste am Epplesee: Corona-Kontrollen werden verstärkt

Das schöne Wetter an Pfingsten hat am Epplesee bei Karlsruhe für viel Andrang gesorgt. Da vermehrt die Corona-Verordnung unter den Badegästen nicht eingehalten wurde, wird die Stadt ihre Kontrollen nun intensivieren. Unter anderem musste am Pfingstwochenende eine Zufahrt gesperrt werden.