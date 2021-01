vor 4 Stunden Karlsruhe 300 neue Impftermine in Karlsruhe: KIZ Schwarzwaldhalle ist ab Sonntag startklar

Wie die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekanntgibt wird das Kommunale Impfzentrum (KIZ) in der Schwarzwaldhalle am Sonntag, 24. Januar, den Betrieb aufnehmen. Sowohl das KIZ als auch das Zentrale Impfzentrum (ZIZ) haben am heutigen Donnerstag eine Lieferung mit Impfdosen erhalten.