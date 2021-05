vor 3 Stunden Karlsruhe Insgesamt 40 Fälle entdeckt: Corona-Ausbruch in Karlsruher Flüchtlingsheim

In einer Karlsruher Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge haben sich zahlreiche Bewohner und Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert. Bei einer Testaktion am Dienstag seien 23 positive Fälle unter den Bewohnern und 17 bei Mitarbeitern entdeckt worden, bestätigte das Regierungspräsidium Karlsruhe am Mittwoch. Zuvor hatte der SWR berichtet.