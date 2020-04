vor 20 Stunden Karlsruhe Pflegeheim in Bretten: Corona-Ausbruch kostet fünf Bewohner das Leben

Neun Infektionen waren am Donnerstag im Pflege- und Altenwohnheim Schönblick in Bretten-Neibsheim bestätigt. Alle rund 160 Bedienstete und 200 Bewohner wurden nun auf das Corona-Virus getestet. Dadurch stieg am Freitag die Zahl der Infizierten auf 104, fünf Bewohner sind tot. Allerdings sind laut Landratsamt Karlsruhe noch nicht alle Tests ausgewertet.