vor 17 Stunden Stuttgart Baden-Württemberg: Zahl der Corona-Intensivpatienten nähert sich Alarmstufe

Die Zahl der im Südwesten auf Intensivstationen behandelten Corona-Patienten ist deutlich angestiegen. Das Landesgesundheitsamt in Stuttgart vermeldete am Freitag (Stand 16.00 Uhr) 380 Fälle - und damit 29 mehr als noch am Tag zuvor.