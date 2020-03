Im Kreis Karlsruhe werden die acht vom Landkreis betriebenen Grünabfallstellen und Wertstoffhöfe ab 3. April wieder geöffnet. Mit Wartezeiten ist zu rechnen.

In Folge der steigenden Coronafälle mussten die Wertstoffhöfe und Grünabfallsammelstellen, die der Abfallwirtschaftsbetrieb in acht Städten und Gemeinden selbst betreibt, vorübergehend geschlossen werden, so der Landkreis in einer entsprechenden Pressemeldung.

Ab 3. April wieder geöffnet

Die strengen Vorschriften zum Infektionsschutz konnten bei den sehr vielen Anlieferungen im Rahmen des gewohnten Anlieferbetriebs nicht umgesetzt werden, so dass die Gefahr der Weiterverbreitung von Infektionen bestand. Dieser Vorgehensweise schlossen sich auch die Kommunen an, die solche Höfe in eigener Regie betreiben.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises hat seine Einrichtungen organisatorisch neu strukturiert und öffnet sie - beginnend am 3. April - wieder freitags von 10 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 17 Uhr. In der Karwoche und am 1. Mai ist statt Freitag der Donnerstag von 10 bis 16 Uhr vorgesehen.

Dies betrifft folgende Sammelstellen:

in Bad Schönborn, auf der Kreismülldeponie zwischen Bruchsal und Ubstadt-Weiher

in Bruchsal-Heidelsheim

und Bruchsal-Untergrombach

in Forst

Gondelsheim

Hambrücken

Kürnbach

Zaisenhausen

Wertstoffhof in Oberhausen-Rheinhausen

Die kleine Sammelstelle beim städtischen Bauhof in der Panzerstraße in der Bruchsaler Südstadt bleibt geschlossen, weil es dort keinen größeren Wartebereich gibt.

Wartezeiten bei Anlieferung

Damit die Vorgaben zum Infektionsschutz eingehalten werden, darf künftig nur eine bestimmte Zahl von Anlieferenden die Sammelstelle gleichzeitig nutzen. Die Einfahrt und den Zugang regelt zusätzliches Aufsichtspersonal, dessen Anweisungen befolgt werden müssen. Deshalb braucht man Geduld, wenn man seine Wertstoffe oder Grünabfälle anliefern möchte.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb bittet deshalb genügend Zeit einzuplanen, besonders vorsichtig zu fahren, den Verkehr nicht zu behindern und in den Fahrzeugen oder mit Abstand zu anderen Personen zu warten.

Keine Beratung

Die einzelnen Abladestellen in den Sammelstellen dürfen nur nach Aufforderung durch das Personal und von so vielen Personen genutzt werden, dass ein Abstand vom mindestens 1,50 Metern zu anderen Personen eingehalten wird.

Eingeschränkt werden die Abfallberatung und die Hilfe beim Ausladen der Abfälle. Schilder weisen auf die Wartezone für die Fahrzeuge, die neuen Regelungen und Hygienevorschriften hin.

Empfehlung an Kommunen

"Wir haben allen 24 Städten und Gemeinden, die ihre Sammelstellen selbst betreiben empfohlen, ebenso zu verfahren", berichtet Landrat Christoph Schnaudigel. Ihm sind insbesondere einheitliche Öffnungszeiten wichtig, um die Überlastung einzelner Sammelstellen zu vermeiden.

Hierzu wurden allen Kommunen Informationen und Handreichungen zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen erhält man auf der Internetseite der jeweiligen Stadt oder Gemeinde. In Karlsruhe wurde bereits eine entsprechende Öffnung verkündet.

In Karlsruhe ab 6. April geöffnet

Das AfA wird ab Anfang April folgende Einrichtungen wieder öffnen:

Wertstoffstationen Maybachstraße 10b - ab Dienstag, 7. April

Wertstoffstation Nordbeckenstraße 1 - ab Dienstag, 7. April

Wertstoffstation Neureut (Am Junkertschritt, beim Bauhof)

Wertstoffstation Grünwettersbach (Wiesenstraße 34) - ab Mittwoch, 8. April

Schadstoffannahmestelle Maybachstraße 10a - ab Mittwoch, 8. April

Kompostierungsanlagen - ab Montag, 6. April. Lediglich der Verkauf von Rasen-, Pflanz- und Blumenerde sowie die Abgabe von Kompost sind weiterhin ein­ge­stellt.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Corona trifft Müllabfuhr: Nur Bio- und Restmüll werden geholt

Eine Anlieferung von Gewerbetreibenden ist derzeit nicht möglich. Die Anzahl der Personen, die sich zeitgleich in den Stationen aufhalten dürfen, ist beschränkt. Daher kann es zu langen Wartezeiten kommen. Anliefernde dürfen nur nach Aufforderung der Mitarbeitenden aus ihrem Fahrzeug aussteigen.