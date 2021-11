vor 2 Stunden Karlsruhe Wurde einem ungeimpften Patienten die Behandlung verweigert? Städtisches Klinikum bezieht Stellung nach Social-Media-Video

Wurde ein Patient im Städtischen Klinikum sich selbst überlassen, weil er ungeimpft war? Diese Botschaft vermittelt neuerdings ein Video und eine dazugehörige Sprachaufnahme, die in den sozialen Medien viral ging. Bei den Aufnahmen wird ein Mann gezeigt, der offenbar mit einem Bruch am Oberschenkel und einer Lungenentzündung in das Klinikum eingeliefert wurde und dort auf einer Matratze auf dem Boden liegt. Inzwischen soll der Mann verstorben sein. Nun hat sich das Karlsruher Klinikum zu dem Vorfall geäußert und will gegen die "unberechtigten Vorwürfe" rechtliche Schritte einleiten.