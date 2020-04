Karlsruher OB Frank Mentrup zieht ein positives Zwischenfazit und blickt optimistisch in die Zukunft. Am Mittwoch gab es 1.259 Corona-Fälle im Stadt- und Landkreis Karlsruhe - davon sind 612 bereits wieder genesen. 61 Menschen sind gestorben.

Seit vergangenen Montag sind viele Einkaufsläden in Karlsruhe wieder geöffnet. Ab Donnerstag sollen auch die größeren Geschäfte nachziehen dürfen - vorausgesetzt sie begrenzen ihre Verkaufsflächen und halten sich an die Abstands- und Hygieneauflagen.

"Hohes Maß an Verantwortungsbereitschaft"

"Gerade hier in Karlsruhe haben sich die Menschen aus meiner Sicht durchgängig hervorragend an die ganzen Auflagen gehalten und zeigen ein hohes Maß an Verantwortungsbereitschaft", sagt OB Frank Mentrup am Mittwoch.

Auch deshalb ist die Ansteckungsquote ist in den vergangenen Tagen gesunken. "Es ist phänomenal, dass es gelungen ist diese Ansteckungsquote auf 0,7 über Ostern herunterzufahren. Ich glaube dass hätte Wochen vorher keiner für möglich gehalten, wo man ja noch von exponentiellen Entwicklungen bei den ganzen Infektionszahlen ausgegangen ist", so Mentrup.

Besonders in der Fächerstadt machen die Zahlen Hoffnung. "Wir haben hier in der Stadt Karlsruhe einer der niedrigsten, wenn nicht sogar die niedrigste Infektionsrate im Bundesland", sagt Frank Mentrup. "Die Tage nach der Öffnung der Einkaufsläden machen optimistisch."