vor 15 Stunden Baden-Baden Keine Gottesdienste an Ostern: Greift die Corona-Krise in die Religionsfreiheit ein?

Für Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird während der Corona-Krise in die Religionsfreiheit eingegriffen. "Die Kirchenleute sagen mir, dass es im ganzen Christentum so etwas nicht gegeben hat, dass keine Gottesdienste stattfinden, nicht einmal bei der Christenverfolgung im alten Rom", sagte Kretschmann im Interview des "Badischen Tagblatts" (Donnerstag). Das Entscheidende sei aber, dass die Kirchen diesen Einschnitten selbst zugestimmt haben. Die Versammlung in Kirchen ist derzeit untersagt. Viele Gottesdienste werden aber über das Internet, im Fernsehen und im Radio live übertragen. So auch über Ostern.