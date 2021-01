vor 17 Stunden Stuttgart Landkreis Karlsruhe: Rund 600 Neuinfektionen in der vergangenen Woche

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen hat in Baden-Württemberg wieder deutlich angezogen. Das Landesgesundheitsamt (LGA) verzeichnete am Dienstag (Stand: 16 Uhr) 2.954 neue Fälle, wie die Behörde in Stuttgart mitteilte. Die Gesamtzahl der Infektionen stieg damit auf 249.377. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus gestorben sind, stieg um 128 auf nun 5.179.