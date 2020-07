vor 1 Stunde Karlsruhe Steigende Infektionszahlen: Wo und warum sich wieder mehr Karlsruher mit Corona infiziert haben

In der letzten Juniwoche ist die Zahl der Neuinfektionen in Karlsruhe wieder angestiegen. 40 Fälle wurden innerhalb einer Woche im Stadt- und Landkreis gezählt. Das Gesundheitsamt geht den Ausbrüchen auf den Grund: Vor allem hat sich das Virus bei einem Gottesdienstbesuch und an einem Brettener Gymnasium ausgebreitet.