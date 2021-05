vor 44 Minuten Stuttgart Verstärkte Kontrollen wegen schönem Wetter? Fast 30 Grad am Sonntag in Karlsruhe erwartet

Die Menschen im Südwesten können sich am Wochenende auf viel Sonne und sommerliche Temperaturen freuen. Am Sonntag könnten die Temperaturen auf bis zu 30 Grad am Neckar steigen, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Dabei lag am Freitag im Landkreis Freudenstadt sogar noch Schnee. In Freiburg wurde ein Radweg wegen Hochwasser gesperrt. In Karlsruhe soll es am Sonntag laut Wetter.com zirka 27 Grad geben. Beim Deutschen Wetterdienst ist sogar von 30 Grad die Rede.