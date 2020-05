Oberbürgermeister Frank Mentrup sieht die besondere Symbolkraft des Internationalen Tags der Arbeit gerade in Zeiten der Corona-Krise. "Der Wert der Arbeit für jeden Einzelnen, der Wert der Arbeit aber auch für die Gesellschaft hat plötzlich ein ganz neues Gewicht bekommen", sagt Mentrup auf der Corona-Seite der Stadt.

"Gleichzeitig erleben wir seit Wochen eindrucksvoll, wie ein gemeinsames Ziel - die Eindämmung des Corona-Virus - zusammenschweißt und was Solidarität erreichen kann", so der Oberbürgermeister weiter.

Mit Anlass des Feiertags auseinandersetzen

Umso paradoxer sei es, dass der Tag der Arbeit wegen des Virus erstmals seit Menschengedenken ohne öffentliche Kundgebung stattfinden müsse. Mentrup fordert die Bürger auf, sich stattdessen individuell mit dem Anlass des Feiertags auseinanderzusetzen und hierzu auch die zahlreichen Online-Angebote zu nutzen.

Wertschätzung darf keine Eintagsfliege bleiben

Gerade Berufe, die bislang eher im Hintergrund wirkten, erführen nun in der Krise die bisher oft vermisste und verdiente Wertschätzung. "Endlich erkennen alle an, wie unverzichtbar die Arbeit ist, die etwa in der Kranken- und Altenpflege, in der Gastronomie oder im Einzelhandel oftmals zu geringen Löhnen geleistet wird. Denn hier geht es in erster Linie um die Arbeit für die und am Menschen selbst", so das Stadtoberhaupt. Mentrup hofft, "dass diese Wertschätzung keine Eintagsfliege bleibt, die sich nach dem Ende der Corona-Krise wieder verflüchtigt."

Guter Lohn für gute Arbeit

Gleichzeitig treibe viele Menschen angesichts von Kurzarbeit und drohenden Insolvenzen die Sorge um ihren Arbeitsplatz um. Hier seien die Gewerkschaften wichtiger denn je. "Denn es geht darum, den Arbeitsmarkt für die Zeit nach der Krise so mitzugestalten, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für gute Arbeit den angemessenen Lohn erhalten und durch die Anerkennung der Gesellschaft gestärkt werden", fordert Mentrup.