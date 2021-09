vor 30 Minuten Verena Müller-Witt Karlsruhe Wenn Karlsruhe in die Warnstufe rutscht: Arbeitgeber müssen ungeimpften Beschäftigten zwei Corona-Tests pro Woche stellen

Sorgen-Herbst? Von wegen! Die Karlsruher Inzidenz hat sich nach wochenlangem Ansteigen nun für die Gegenrichtung entschieden. Das sagt zumindest Karlsruhes "Abwasserorakel" voraus. Dennoch: Sollten die Zahlen wieder nach oben gehen, wird in Zukunft auch die neue Corona-Verordnung für so manche Neuregelungen im Alltag beziehungsweise am Arbeitsplatz sorgen. Mit was Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer in diesem Fall rechnen müssen, darüber informierte Oberbürgermeister Frank Mentrup auf der dieswöchigen Video-Pressekonferenz am Mittwoch.