Wenn die Inzidenz über 100 bleibt: So sieht die "Notbremse" in Karlsruhe aus

Erst kürzlich haben Bund- und Länder den Lockdown bis zum 28. März verlängert. Doch gleichzeitig wurden auch einige Lockerungen beschlossen, die ab dem 8. März in Kraft getreten sind. Diese könnten bald wieder abgeschafft werden, wenn die Inzidenz der Fächerstadt zum dritten mal in Folge die 100er Marke knackt - das wäre ab Dienstag der Fall (Stand: Montag, 103, 8 pro 100.000 Einwohner im Stadtkreis Karlsruhe). Aber welche Regeln sind dann gültig? ka-news.de hat alles wichtige nochmal für euch zusammengefasst.

Es ist der zweite Tag in Folge: Der Inzidenzwert vom Karlsruher Stadtkreis hat die "magische 100er Marke" überschritten. Das heißt: Auch wenn es vom Landratsamt bisher noch keine offizielle Bestätigung gibt, müssen die Bürger der Fächerstadt wohl wieder mit Einschränkungen rechnen - der sogenannten "Notbremse".

Aber was gilt dann eigentlich?

Grundsätzlich orientiert sich die Fächerstadt an der aktualisierten Corona-Verordnung vom Land Baden-Württemberg. Die sieht vor, die Lockerungen zurückzunehmen, sobald drei Tage in Folge die 100er Marke überschritten wurde. Das wäre am morgigen Dienstag.

Aktuell befindet sich der Stadtkreis bei einer Inzidenz von 103,8. Im Landkreis liegt der Wert bei 90,8.

Ob die "alt-neuen" Einschränkungen jedoch ab Dienstag, ab Mittwoch, nur für den Stadtkreis oder auch für den Landkreis gelten sollen, ist bislang unklar. Hierfür wird noch der Bericht vom Landratsamt Karlsruhe erwartet.

Laut der Corona-Verordnung von Baden-Württemberg müssten sich die Bürger dann auf folgende Regelungen einstellen: