vor 59 Minuten Lena Kube Karlsruhe Wenn der Urlaubsort zum Risikogebiet wird: 3 Punkte, die Karlsruher Reise-Rückkehrer wissen sollten

Die Urlaubssaison ist in Baden-Württemberg in vollen Zügen und immer mehr Menschen kehren aus Risikogebieten nach Deutschland zurück. Sie müssen nach ihrer Ankunft einer Meldepflicht nachkommen und ein Testergebnis vorlegen. Von Reisewarnungen, Risikogebieten und Formularen: Alles, was Urlauber wissen sollte, in der ka-news.de-Übersicht.