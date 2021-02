vor 2 Stunden Verena Müller-Witt Karlsruhe Weniger Diebstähle, dafür mehr Straftaten zu Hause und im Netz: Macht Corona Karlsruhes Straßen sicherer?

Raub, Einbruch, Gewalt - auch im Jahr 2020 ist Karlsruhe nicht von Verbrechen verschont geblieben. Einziger Vorteil: Durch Corona sind diese in der Gesamtzahl um rund 1,5 Prozent zurückgegangen. Das gab das Polizeipräsidium Karlsruhe am Mittwoch bei der Vorstellung der Kriminalstatistik bekannt. Doch nicht in allen Bereichen sehen die Zahlen "rosig" aus.