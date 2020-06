vor 40 Minuten Corina Bohner Karlsruhe Weniger Corona-Regeln, weniger Kontrollen - "es ging uns immer ums Aufklären"

Das Ordnungs- und Bürgeramt widmet sich in seinen Kontrollen wieder vermehrt anderen Bereichen in Karlsruhe als der Durchsetzung der Corona-Verordnung. "Die Anzahl der Kontrollen und Gespräche sind jetzt deutlich reduziert", so Amtsleiter Björn Weiße im Gespräch mit ka-news.de. Der Informationsbedarf zu aktuellen Maßnahmen ist durch die Lockerungen geringer geworden.