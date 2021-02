vor 2 Stunden Karlsruhe Weitere Impfdosen für Karlsruhe - Autokorso zum Bundesverfassungsgericht am Sonntag

Wie die Stadt Karlsruhe mitteilt, ist am vergangenen Donnerstag eine neue Lieferung mit Impfstoffdosen in der Fächerstadt eingetroffen. Währenddessen findet am kommenden Sonntag, 14. Februar, eine "Demonstration für die Grundrechte" in Form eines Autokorsos statt. Erwartet werden laut Stadt 500 bis 1.000 Fahrzeuge, die sich an der Karlsruher Messe sammeln sollen.