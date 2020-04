vor 1 Stunde Melissa Betsch Karlsruhe Weitere Corona-Lockerungen beschlossen: Das gilt ab Montag in Baden-Württemberg

Bund und Länder haben sich am Donnerstag in einer gemeinsamen Sitzung auf weitere vorsichtige Lockerungen der Corona-Maßnahmen verständigt. So sollen ab kommender Woche unter anderem Spielplätze und Museen geöffnet und Gottesdienste wieder erlaubt werden. Auch für einige Berufsgruppen wird es Öffnungen geben. Die Bekanntgabe weiterer Maßnahmen ist für Mittwoch, 6. April, geplant.