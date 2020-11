vor 33 Minuten Verena Müller-Witt Karlsruhe Weihnachten feiern trotz Corona - wie sinnvoll ist das wirklich?

Kaum ist die kalte Jahreszeit angebrochen, scheint kein anderes Thema die Menschen so sehr zu bewegen wie das Schicksal des Weihnachtsfestes: Darf ich dieses Jahr Weihnachten feiern? Gottesdienste besuchen? Zum Familienessen kommen? Wegen der steigenden Zahlen steht das alles noch wortwörtlich in den Sternen. Entscheiden soll darüber der Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch. Doch wäre Weihnachten feiern aktuell wirklich sinnvoll?