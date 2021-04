vor 1 Stunde Karlsruhe Wegen Corona-Notbremse: Karlsruher ÖPNV führt FFP2-Maskenpflicht ein

Die FFP2 Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ist jetzt auch in Karlsruhe angekommen. Darüber informiert der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) in einer Pressemitteilung. Neben der FFP2 Maske seien auch KN95 und N95 zulässig - die medizinischen OP-Masken dürfen nicht mehr in Bus und Bahn getragen werden. Grund für die Änderung sei die bundesweite Corona-Notbremse.