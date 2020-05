vor 1 Stunde Karlsruhe Wegen Corona: Karlsruher Brunnen werden nur schrittweise angestellt

Aufgrund der Corona-Pandemie werden die 132 Brunnen und Wasserspiele im Karlsruher Stadtgebiet in diesem Jahr in mehreren Stufen angestellt. So sollen etwa Kinder nicht zum gemeinsamen Spielen im Wasser animiert werden.