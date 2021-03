vor 2 Stunden Karlsruhe Wegen anhaltend hoher Inzidenz: "Notbremse" in Karlsruhe gilt ab Dienstag - keine Ausgangssperre

Das Landratsamt Karlsruhe hat als Gesundheitsamt per Allgemeinverfügung festgestellt, dass sowohl im Stadtkreis Karlsruhe als auch im Landkreis Karlsruhe seit drei Tagen in Folge eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus je 100.000 Einwohner besteht. Damit greift die sogenannte "Notbremse" und es treten ab Dienstag, 23. März, 0 Uhr wieder Regelungen in Kraft, die bis 7. März gegolten haben.