Körpernahe Dienstleistungen und Prostitutionsstätten

Grundsätzlich gilt für alle körpernahe Dienstleistungen innerhalb der Alarmstufe II die 2G plus Regel. Dazu gehören zum Beispiel Tattoo- und Piercingstudios, Kosmetik- und Nagelstudios, Fußpflege und Massagestudios. Die Ausnahme bilden Friseure und Barbershops. Hier gilt die 3G Regel. Ausgenommen sind medizinisch notwendige Behandlungen. In Prostitutionsstätten gilt ebenfalls 2G plus.