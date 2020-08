Warnung vor sorglosem Reisen in der Corona-Zeit: "40 bis 50 Prozent bringen das Virus mit"

Sommerzeit ist Urlaubszeit - die steigenden Infektionszahlen, vor allem ausgelöst durch Reiserückkehrer, könnte den Anstrengungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie allerdings zum Verhängnis werden. Vor zu viel Sorglosigkeit warnt nun auch Uwe Spetzger, Geschäftsführer des Städtischen Klinikums Karlsruhe und mahnt die Bürger zur Vorsicht.

Karlsruhe verzeichnet immer mehr Corona-Fälle. Am Mittwoch, 26. August, sind 70 Personen an Covid-19 erkrankt. Besonders auffällig: Ein Großteil der Infizierten zählt zur Gruppe der Reiserückkehrer. Davor warnt neben dem Robert-Koch-Institut (RKI) auch der Karlsruher Klinikum-Geschäftsführer Uwe Spetzger.

"Das Virus macht keine Ferien"

"40 bis 50 Prozent der Reiserückkehrer bringen eine Infektion mit. Wir wissen, das ist ein Problem", sagt er in einem Video-Interview.

Die Schlussfolgerung, dass das Virus nur in den Urlaubsgebieten auftrete, sei allerdings falsch und gefährlich. "Die Welt ist ein Risikogebiet und wir sind die Insel - so ist es definitiv nicht", so Spetzger. "Das Virus ist auch hier."

Immer noch 50 Prozent stecken sich laut dem medizinischen Geschäftsführer des Städtischen Klinikums vor der Haustür an. Er warnt daher davor, in der Sommerzeit zu unvorsichtig zu werden. "Ich möchte keine Panik verbreiten, aber das Sars-CoV-2-Virus macht keine Ferien. Egal wo man sich ansteckt, kann es zu fatalen Verläufen kommen." Sein Appell daher an alle Bürger weiterhin: "Bleiben Sie wachsam und halten Sie Abstand."