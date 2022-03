vor 3 Stunden Stuttgart Ärztestreik in Baden-Württemberg: Tausend Ärzte gehen auf die Straße

Mehr als 1.000 Ärztinnen und Ärzte aus kommunalen Kliniken in Baden-Württemberg haben nach Angaben ihrer Gewerkschaft am Donnerstag am bundesweiten Warnstreik in Frankfurt am Main teilgenommen. Die Notfallversorgung in den Krankenhäusern war aber sichergestellt, wie der Marburger Bund Baden-Württemberg mitteilte.