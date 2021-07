vor 1 Stunde Karlsruhe Vorgezogene Zweitimpfung: Landratsamt erklärt Regeln für Impfzentren in Sulzfeld und Heidelsheim

Seit vergangenen Samstag bekommen Personen die bei ihrer Erstimpfung AstraZeneca erhielten, für die zweite Impfung einen Impfstoff von Biontech/Pfizer oder Moderna angeboten. Außerdem wird jeder volljährigen impfwilligen Person, die sich ab Juli 2021 mit dem Impfstoff von AstraZeneca erstmalig impfen lässt, in einem Abstand von mindestens vier Wochen eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff angeboten. Diese Regeln werden nun auch in den Impfzentrein im Landkreis Karlsruhe in Sulzfeld und Heidelsheim umgesetzt.