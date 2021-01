vor 30 Minuten Karlsruhe Vorfall in Karlsruher Bahn: 70-Jähriger weist Mann auf fehlenden Mundschutz hin - und wird von ihm angegriffen

Er hielt sich nicht an die Maskenpflicht und rastete aus, als er darauf hingewiesen wurde: Ein Unbekannter hat am Montagabend einen 70-Jährigen in einer Karlsruher Stadtbahn angegriffen und verletzt. Die Polizei sucht nun nach dem Täter.