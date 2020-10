vor 34 Minuten Verena Müller-Witt Karlsruhe Gesundheitsamt stockt Personal für Pandemiestufe 3 auf: "Erreichen Warnschwellenwert in wenigen Tagen"

Die Vorwarnstufe ist da - Am Montag, den 19. Oktober, wird für Baden-Württemberg voraussichtlich Pandemiestufe drei ausgerufen. Das heißt: Ab Montag greifen die Maßnahmen, die von Bund und Länder am vergangenen Dienstag beschlossen worden waren. Doch was tritt jetzt in Kraft? Und wie wird das zukünftige Kommunikationsmanagement des Gesundheitsamtes gestemmt ? Darüber informierte das Landratsamt Karlsruhe am Freitag, den 16. Oktober, in einer Pressekonferenz. ka-news.de hat die Neuigkeiten für euch zusammengefasst.