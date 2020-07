vor 1 Stunde Lena Kube Karlsruhe Von März bis Juli: Ein Überblick über die Corona-Pandemie in Karlsruhe und der aktuelle Trend

Seit mehreren Monaten "lebt" das Corona-Virus bereits inmitten unserer Gesellschaft. Mit zahlreichen Einschränkungen und vorsichtigen Lockerungen konnte die Lage stabilisiert werden. Doch wohin geht der aktuelle Trend? Von den Anfängen bis heute: In einer neuen ka-news.de-Serie geben wir jeden Mittwoch einen Überblick über die Entwicklung der Corona-Pandemie in Karlsruhe in der zurückliegenden Woche.