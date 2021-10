vor 1 Stunde Karlsruhe Kommt bald die "Warnstufe"? Karlsruher Klinikum rechnet mit über 200 belegten Corona-Intensivbetten in Baden-Württemberg

Seit Juli 2021 ist Karlsruhes 7-Tages-Inzidenz rückläufig. Auch in der Stadt und der Region Karlsruhe wurden seitdem keine signifikanten Anstiege der 7-Tage-Inzidenz registriert. Relativ entspannt sieht es auch auf den Corona-Stationen aus. So befindet sich das Klinikum mit 11 Patienten auf Normalstation und 4 Patienten auf der Intensivstation in der Pandemiestufe 2. Allerdings rechne das Gesundheitsamt Baden-Württemberg damit, dass die Zahl der belegten Intensivbetten in den nächsten zwei Wochen auf 220 steigen könnte. Das gab das Städtische Klinikum bei einer Pressekonferenz am Freitag bekannt. Zur Erinnerung: Ab 250 belegten Betten wird die sogenannte Warnstufe ausgerufen.