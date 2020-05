vor 23 Minuten Karlsruhe Von 6 bis 19 Uhr: Karlsruher Schlossgarten wieder geöffnet

Ab Montag, 4. Mai, wird der Karlsruher Schlossgarten wieder für die Bürger geöffnet. Um abendliche Treffen zu vermeiden, kann er ausschließlich von 6 bis 19 Uhr betreten werden.

"Wir können verstehen, dass jetzt viele Menschen am liebsten schnell raus und etwas erleben wollen. Die Einrichtungen des Landes sind attraktive Ziele. Nach der langen Pause müssen wir aber sicherstellen, dass es nirgendwo einen zu großen Andrang gibt, bei dem sich Menschen leicht mit dem Corona-Virus infizieren könnten. Es gilt auch weiter: Bitte halten Sie Abstand. Nur so können wir die Angebote in den kommenden Wochen und Monaten offenhalten“, erklärte ein Sprecher des Finanzministeriums.