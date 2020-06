vor 4 Stunden Karlsruhe Weltkirchenrat tagt aufgrund Corona erst 2022: Standort Karlsruhe bleibt

Die Vollversammlung des Weltkirchenrats, die 2021 in Karlsruhe stattfinden sollte, wird verschoben. Grund seien insbesondere die "unkalkulierbaren globalen Risiken im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie", teilte die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) am Mittwochabend mit. Die Versammlung soll nun in der zweiten Jahreshälfte von 2022 stattfinden, der Standort Karlsruhe bleibe bestehen.