vor 3 Stunden Karlsruhe Viele Verstöße gegen Corona-Verordnung bei Kundgebung in Rheinstetten - Versammlung aufgelöst

Viele Verstöße gegen Versammlungsauflagen wie auch gegen die Corona-Verordnung stellte das Polizeipräsidium Karlsruhe bei einem am Samstagabend durchgeführten Aufzug mit Kundgebungen unter dem Thema "Für das Grundgesetz/Für die Grundrechte" in Rheinstetten fest. Das teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit.