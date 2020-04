vor 1 Stunde Karlsruhe Karlsruher Rettungswagen verteilt Ostergeschenke an Obdachlose: Bunte Eier und selbstgemalte Bilder

Am Oster-Wochenende war ein Karlsruher Rettungwagen mit einem ganz besonderen Auftrag unterwegs. Er lautete: Tüten mit bunten Ostereiern und Backwaren an Obdachlose verteilen. Mit der Aktion unterstützt der Malteser-Hilfsdienst in dieser schweren Zeit Menschen auf der Straße.