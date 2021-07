vor 35 Minuten Karlsruhe Verschärfungen ab Donnerstag: Karlsruher Stadtkreis fällt in Stufe 2 zurück

Es ist nun Gewissheit: Nach der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg liegt das Karlsruher Stadtgebiet den fünften Tag in Folge im Inzidenzbereich zwischen 10 – 35 und rutscht damit von Stufe 1 in Stufe 2. Das teilte das Landratsamt Karlsruhe am Mittwochabend über eine Pressemitteilung mit. Die neue Stufe tritt ab Donnerstag, 8. Juli, in Kraft.