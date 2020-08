Maskenkontrolle in Karlsuher Bahnen startet: 16 Verwarnungen am ersten Kontrolltag

Die Karlsruher Bahnunternehmen gehen jetzt verstärkt gegen Maskenmuffel vor. Zusammen mit den kommunalen Ordnungsämtern werden in den kommenden Wochen regelmäßig Schwerpunktkontrollen durchgeführt und Fahrgäste ohne Mund-Nasen-Schutz konsequent zur Kasse gebeten.

Am Mittwoch, 19. August, wurde erstmals in der Karlsruher Innenstadt kontrolliert, der Startschuss fiel einen Tag zuvor in Baden-Baden. "Wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Fahrgästen. Leider beobachten wir, dass sich eine gewisse Nachlässigkeit einschleicht", so Alexander Pischon, Geschäftsführer des KVV.

Da die Fahrscheinprüfer bislang keine rechtliche Handhabe gehabt hätten, um Bußgelder zu verhängen, sei nun die Unterstützung durch die kommunalen Ordnungsämter ein wichtger Schritt gewesen.

"Sie wissen, warum das Ding 'Mund-Nasen-Schutz' heißt?"

In Karlsruhe waren am ersten Kontrolltag drei Mitarbeiter des Ordnungsamtes zusammen mit vier Fahrscheinprüfern zur Maskenkontrolle unterwegs. Zwischen 8 und 11 Uhr wurden einige Kunden verwarnt, die lediglich den Mund, aber nicht die Nase bedeckt hatten.

"Sie wissen, warum das Ding 'Mund-Nasen-Schutz' heißt? Bitte tragen Sie es zum Schutz aller korrekt", so der freundliche, aber durchaus bestimmte Hinweis des Ordnungsdienstes. Zwei Anzeigen wird es geben, 16 mündliche Verwarnungen wurden am ersten Tag der Maßnahme ausgesprochen.

Für Aufmerksamkeit sorgte die Aktion wohl definitiv. "Gespannt folgten die Blicke der Fahrgäste den Ordnungshütern beim Gang durch die Bahn", teilen die Verkehrsbetriebe in einer Pressemeldung mit.

Fahrgäste ohne Mundschutz müssen Attest mitführen

Auch mit der Bundespolizei soll die Kooperation ausgebaut werden, sodass gemeinsam auf den Eisenbahnstrecken kontrolliert werden könne.

Doch: Sowohl in Baden-Baden als auch in Karlsruhe trafen die Kontrollteams auf Fahrgäste, die aufgrund von Krankheit keinen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. "Diese Fahrgäste müssen ein Attest mit sich führen, das sie von der Maskenpflicht befreit", so die Verkehrsbetriebe anschließend.